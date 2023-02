Anschlag: Opferfamilie kritisiert Gedenkstein

Warten auf Rückmeldung der Stadt

Obwohl in weiterer Folge der Fernsehsender Puls 4 über die Bestrebungen der Hinterbliebenen berichtet und sich auch deren Rechtsvertreter Mathias Burger eingeschaltet hatte, gab es zunächst keine weitere Reaktion. Nach einem Schreiben, das Burger im vergangenen Sommer an Bürgermeister Ludwig richtete, dürfte allerdings Bewegung in die Sache gekommen sein. „Zuletzt wurde uns gesagt, wir sollten uns noch etwas gedulden. Wir warten auf eine Rückmeldung der Stadt Wien“, berichtete der Onkel des getöteten 21-Jährigen, der am Mittelplateau der Jerusalemstiege starb.