Abgasskandal: Einzelkläger siegten in Leoben

637 Geschädigte vertritt die Linzer Kanzlei Poduschka Anwaltsgesellschaft im Auftrag des VKI beim heute startenden Verfahren gegen den VW-Konzern in Leoben, die „Steirerkrone“ berichtete. Bereits gestern vertrat die Kanzlei am selben Gericht in Einzelverfahren zwei Geschädigte. Ihre Forderung: Sie wollten von den Händlern den Kaufpreis – einmal 13.000 und einmal 15.300 Euro – ihres Wagens gegen Eintausch zurück.