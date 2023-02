„Krisen sind nicht die Zeit für Work-Life-Balance“

Am 5. März wählt Kärnten seinen Landtag. Janos Juvan geht als Spitzenkandidat für die NEOS ins Rennen. „Die NEOS legen immer den Finger in die Wunde“, gibt er sich im Interview auf krone.tv kampfbereit. Es soll das letzte Mal sein, dass man sich mit den „rechten Rülpsern“ der FPÖ beschäftigten muss. Die Ziele sind hoch: in der Klimapolitik mutiger, in der Bildung das „beste Land“ und im Österreichvergleich der „internationalste Standort“ Österreichs werden. Und: die Asylquote endlich erfüllen.