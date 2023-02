Berufsfeuerwehr rettete Kätzchen vom Baum

Eine ehemalige Tiko-Mitarbeiterin hatte Sonntagfrüh in der Mühlgasse in Klagenfurt das Kätzchen kläglich miauen gehört. Wie lange die schwarze Katze schon in den Ästen eines großen Baumes festhing, ist nicht bekannt. Die Tierfreundin alarmierte die Berufsfeuewehr Klagenfurt. Die Feuerwehrmänner Roman Fritz und Andreas Gaber rückten mit dem Kranwagen aus, um das junge Kätzchen aus seiner misslichen Lage zu befreien.