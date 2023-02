So können Sie Ihr Kind vor Entführern schützen

Vor rund drei Wochen soll ein Mann ein Mädchen in Mistelbach in Niederösterreich an der Hand gepackt und mit Süßigkeiten angelockt haben. Erst letzte Woche versuchte ein Unbekannter zumindest zwei junge Schüler dazu zu überreden, in seinen Kastenwagen zu steigen. Der Vorfall ereignete sich in der kleinen Ortschaft Straß im Bezirk Krems. Szenen, die Eltern massiv verunsichern.