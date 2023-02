Covid-Maskenpflicht fällt auch an Wiener Gerichten

Aus für Masken an den Gerichten: Das bestätigte man auf APA-Anfrage im Justizministerium. In der Justiz richtet sich die Regelung über die Maskenpflicht jeweils nach den Vorschriften für die jeweiligen öffentlichen Verkehrsmittel am Standort. Da in Wien noch bis Ende Februar in den Öffis Maske getragen werden muss, gilt dies auch für die parteiöffentlichen Bereiche bei Gericht - also etwa die Verhandlungssäle bzw. die Räumlichkeiten davor.