Hard erwartet in Kroatien ein teuflischer Ritt

In der heimischen Liga ist Nasice seit gut eineinhalb Jahrzehnten die ewige Nummer zwei hinter Serienmeister Zagreb. Aber auf der europäischen Handballbühne führen die Kroaten derzeit ihre Gruppe an. Nur in Granollers gab es ein knappe 22:25-Niederlage. In der Hinrunde kamen die Harder in der Sporthalle am See gegen das Team aus der 16.000-Einwohner-Stadt ordentlich unter die Räder, verloren 24:35 (11:18). Zu abgezockt präsentierte sich die körperlich starke Profitruppe vom Balkan.