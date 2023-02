Wem gehört Österreich und wie kann es weitergehen?

Flächeninanspruchnahme hat stark zugenommen

„Zwischen 2006 und 2019 hat die Flächeninanspruchnahme um 25,44 Prozent zugenommen. Wenn sie in diesem Maß voranschreitet, gibt es in Österreich im Jahr 2173 keinen produktiven Boden mehr“, warnt das Architekturzentrum. Wir hätten dann also keine Fläche mehr, auf der wir Lebensmittel anbauen, oder Kühe, Schweine und Hühner unterbringen könnten. Was in den vergangenen Jahren immer wieder propagiert wurde, bekommt bei der Ausstellung eine starke Gewichtung - nicht zuletzt, weil das tief verzweigte Geflecht zwischen Bodenfläche und Wertsteigerung am Immobilienmarkt durch prägnante Zitate und nachgewiesene Zahlen in gut aufbereiteten Illustrationen sichtbar wird.