Asylantenvideo zeigt Prügelei-Beginn mit Busfahrer

Die verletzte Hand eines der jungen Asylanten, die in die Schlägerei in Gmünd mit dem Busfahrer verwickelt waren. Er spricht von Abwehrverletzungen, die er sich beim Schützen des Freundes zugezogen hat. Der Buschauffeur kam nicht so glimpflich davon: Seine Kniescheibe ist zertrümmert.

(Bild: zVg)