Asylwerber warfen ihren Chauffeur aus dem Bus

Busverweis ging in falsche Richtung

Das ließen die Burschen nicht auf sich sitzen und gingen auf den Fahrer los: Nach rabiater Rangelei fiel der Fahrer die Stufen des Busses zur Haltestelle hinunter. Das Quartett ließ aber nicht von ihm ab, sondern trat weiter auf ihn ein. Erst als Passanten zu Hilfe eilten, flüchtete die Burschen. Die Rettung versorgte den Verletzten. Indes schnappten sich die Polizisten die Jugendlichen in wenigen Minuten. Sie sind teilweise geständig. Zwei Asylwerber haben ihre Unterkunft in Wien, zwei in Schrems. Sie wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.