Heroin-Mafia hat seit zwei Jahren Linz im Visier

Jetzt beginnt Serie von Prozessen

Aktuell sitzen fünf Verdächtige im Alter von 22 bis 30 Jahren in Linz in Untersuchungshaft, darunter eine Frau. Dem „Senior“ der Drogenhändler werden der Verkauf und die Vermittlung von mehr als 6,6 Kilo Heroin vorgeworfen. Auch seine Komplizen sollen jeweils mindestens ein halbes Kilo, meist jedoch mehr, an blutjunge Süchtige verhökert haben. Sie müssen sich in den kommenden Wochen nacheinander vor Gericht verantworten.