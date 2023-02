Höhepunkte närrischer Zeit: Rein ins Kostüm!

Die einen können damit nichts anfangen, für die anderen ist es die fünfte und schönste Jahreszeit: Fasching. In dieser verkehrten Welt, in der man der Obrigkeit frech den Spiegel vorhalten darf, ohne gestraft zu werden, und sich durch Kostüme in andere Persönlichkeiten versetzen kann, gehören Umzüge zu den Höhepunkten.