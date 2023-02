Saudis als WM-Sponsor? Klartext von Schnaderbeck

Dass die saudische Tourismusbehörde „Visit Saudi“ die WM in Australien und Neuseeland als Hauptsponsor begleitet, hatten am Mittwoch unter anderem Amnesty International sowie die beiden Stars Alex Morgan (USA) und Alexandra Popp (Deutschland) kritisiert. Es sei „bizarr, dass die FIFA ein Land protegiert, in dem ich als Person nicht unterstützt werde. Das verstehe ich nicht. Jeder spricht sich dagegen aus, weil es moralisch einfach keinen Sinn macht“, sagte Alex Morgan.