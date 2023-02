Hunde angekettet oder hinter Gittern gehalten

Nachts geht's ab in den Verschlag

Übel sieht es auch bei einem Hund in Lauterach aus: Dieser lebt bei einem Rinderstall, in der Nacht wird er in einem offenen Schuppen hinter Gitter gesperrt. Schutz vor der Kälte? Fehlanzeige. Eine räudige Decke muss reichen. In Lustenau lebt ein Hund angeleint an ein altes Auto. Sein Rückzugsort: der offene Kofferraum. Nachts wird er in einen kleinen Verschlag gesperrt.