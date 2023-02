„Nur Putin hat es in der Hand, Krieg zu beenden“

krone.at: Immer wieder werden Stimmen laut, dass man keine Waffen an die Ukraine liefern soll - denn dies würde den Krieg nur in die Länge ziehen. Aber ist das wirklich so einfach?

Peter Ruggenthaler: Das ist nicht irgendein Krieg, sondern ein Angriffskrieg, noch dazu von einer UNO-Vetomacht. Die internationale Ordnung nach 1945 wurde entscheidend von der Sowjetunion mitgestaltet und nun von Putin zerstört. Die Ukrainer werden sich nicht ergeben. Seit 2014 herrscht in ihrem Land Krieg, seit der Eskalation vor einem Jahr kämpfen sie um ihr Überleben. Sie wissen, was ihnen blüht. Man mag sich vorstellen, was passiert, wenn die Wagner-Kriminellen weitermarschieren, oder auch die reguläre russische Armee. Noch mehr Kinder und Frauen werden vergewaltigt, verschleppt und umgebracht. Es ist das legitime Recht der Ukraine, sich Waffen zu besorgen. Um sich verteidigen zu können, brauchen sie nun einmal Waffen. Nur Putin hat es in der Hand, den Krieg zu beenden. Doch das tut er nicht. Seit fast einem Jahr lässt er erbarmungslos angreifen und verheizt damit auch das Leben von Zehntausenden, die sinnlos in den Tod an der Front geschickt werden. In dieser Zeit hat die russische Armee keine nennenswerten Geländegewinne erzielt. Man kann im Moment nur darauf hoffen, dass sich diese Erkenntnis eines Tages im Kreml durchsetzt und die Fronten zumindest erstarren.