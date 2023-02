Jaissle über Mourinho: „Würde nicht Nein sagen“

Am Donnerstagabend steht Salzburg-Trainer Matthias Jaissle in der Europa League niemand Geringerer als Jose Mourinho gegenüber. Was man sich vom Star-Trainer der AS Roma abschauen kann? „Die Titelsammlung. Das ist schon beeindruckend, ich würde nicht Nein sagen, wenn das am Ende meiner Karriere rausspringen würde“, schmunzelt Jaissle.