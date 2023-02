Drei Tage Friseur und drei Tage Fahrrad-Mechaniker

Seine „Räderei“ nimmt am 11. März den Betrieb auf

Das Hobby machte er nun zum Beruf. Am 11. März eröffnet er offiziell die „Räderei“, wo er Samstag, Montag und Dienstag für seine Kunden da sein wird – als Mechaniker und Verkäufer in Personalunion. „Ich habe die Erfahrung von 20 Jahren intensivem Selbststudium an den Rädern“, meint der durchtrainierte Geschäftsmann. Noch immer spult er im Jahr rund 6000 Kilometer auf dem Drahtesel herunter, trainiert den Radnachwuchs und ist Spinning-Coach in einem Fitnessstudio.