Aktivisten legten Verkehr beim Westbahnhof lahm

Hauptverkehrsrouten im Visier

Angekündigt wurde seitens der Klimaaktivisten eine insgesamt zweiwöchige Störaktion in der Bundeshauptstadt. Diese zielt auf den Autoverkehr ab, stets wird versucht, Hauptverkehrsrouten in Wien lahmzulegen. Am Montag postierten sich die Protestteilnehmer beim Naschmarkt und klebten sich in weiterer Folge auf der Straße fest. Am Dienstag folgte je eine Blockade bei der Kennedybrücke und vor dem Schloss Schönbrunn, eine weitere konnte von der Polizei gerade noch verhindert werden.