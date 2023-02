Arbeitslos - die Arbeit im Garten kann losgehen

Nur noch ein paar Wochen schlafen, dann kann endlich wieder nach Herzenslust gegartelt werden – sofern man körperlich dazu in der Lage ist. Viele ältere Menschen sind auf die Hilfe der Nachbarn oder Kinder angewiesen, und jene, die es sich leisten können, setzen auf die Fachkenntnis eines professionellen Gärtners. Nun gibt es in Eisenstadt und Umgebung eine dritte, weitaus kostengünstigere Möglichkeit, um den Garten auf Vordermann zu bringen und laufend in Schuss zu halten.