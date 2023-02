Lkw-Fahrer wartet im „Strom-Gefängnis“ auf Hilfe

Der Lastwagen verwandelte sich so in einen „Faradayschen Käfig“ - wer drinnen ist, ist in Sicherheit, der Strom fließt außen ab. Jetzt müssen die Helfer diesen „Käfig“ stromfrei machen und dann auch noch eine Verbindung zur Erde herstellen, damit die Spannung abfließen kann. Dann sollte der Lastwagenfahrer unbeschadet aussteigen können.