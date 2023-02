Mann (77) bei Forstarbeit von Wurzel erschlagen

Der 77-Jähriger ist am Montag bei Holzarbeiten in Strobl am Wolfgangsee im Salzburger Flachgau tödlich verletzt worden. Der Mann wurde von einem bereits gefällten, rund 15 Zentimeter starken Baum im Gesicht getroffen. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Unglück hatte sich gegen 14.30 Uhr im Ortsteil Hinterholz ereignet. Der 77-Jährige war alleine mit den Holzarbeiten beschäftigt.