Bühnen Graz: Nach Corona geht es langsam bergauf

Geringe Verluste trotz Pandemie und Lockdown

Aussagen, die Rinner auch mit Zahlen belegen kann. Man habe in der letzten noch von der Pandemie und sogar einem Lockdown bestimmten Saison nur etwa 200.000 € Verlust (Gesamtbudget: 55 Mio. €) gemacht und trotz 208 abgesagter Vorstellungen in Oper, Schauspielhaus, Next Liberty und Spielstätten Graz 333.885 Besucher in 1114 Vorstellungen begrüßen können.