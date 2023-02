Geschäftsmann als frecher Schlepper

Es war wirklich kein „typischer Schlepper“, der da kürzlich in Eisenstadt vor Richterin Melanie Gschiel und Gerichtspräsident Karl Mitterhöfer stand. Esar Ö. lebt eigentlich in Deutschland und führt dort ein Familienunternehmen. Nettoverdienst: 3000 Euro pro Monat. Vor diesem nicht alltäglichen Hintergrund interessierte sich der Senat besonders für die Umstände, die zur Verhaftung des Türken geführt hatten. Dieser gab zerknirscht Auskunft: „Es fing alles damit an, dass ich meinen Bruder aus der Türkei nach Deutschland schleppen ließ. Als Gegenleistung dafür, dass mir die Schlepper nichts für ihn verrechneten, musste ich selbst für sie fahren.“ Mindestens zweimal brachte der 40-Jährige illegale Migranten von Ungarn bis nach München. Beim dritten Versuch wurde er von österreichischen Polizisten an der Grenze gestoppt und sofort verhaftet.