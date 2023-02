Extreme Preissprünge bei preiswertesten Produkten

Produkte von Eigenmarken nicht mehr in Sortiment

Erschwerend komme dazu, dass einige der preiswertesten Produkte, vor allem Eigenmarken der Geschäfte, manchmal in den Geschäften und Online-Shops nicht lieferbar oder vorhanden seien. Konsumenten bleibe dann nichts anderes übrig, als ein deutlich teureres Markenprodukt zu kaufen. So wie bei Nagellack im Bipa Online-Shop: Im Jänner 2022 kostete das preiswerteste Produkt von Today pro 100 Milliliter 0,48 Euro. Im Jänner 2023 gab es als „günstigsten“ Nagellackentferner nur jenen von Maybelline Express Nails (pro 100 Milliliter) um 5,60 Euro - das entspricht einem Plus von 1066,7 Prozent.