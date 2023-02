In der Gerätehalle werden zukünftig Gäste gescannt

Die EU hat sich dazu ein Daten- und EDV-System einfallen lassen, das flächendeckend in allen EU-Mitgliedsstaaten zum Einsatz kommen soll. Aus dem geplanten Start 2020 ist nichts geworden. Was nichts daran ändert, dass in Salzburg Vorbereitungen getroffen werden mussten. Viel Platz ist gefragt: „Laut EU-Norm sind 2500 Quadratmeter dafür vorgesehen. So groß ist bei uns die aktuelle Einreise“, seufzt Ganghofer.