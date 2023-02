Wiener-Linien-Flaute dauert noch 200 Tage!

Kollaps auf einigen Linien mit 40-Minuten-Wartezeit

Dabei sind die Früchte wohl eher in einem vergorenen Zustand. Zur Erinnerung: Am 9. Jänner ist eine Intervallverschlechterung auf 19 der 28 Straßenbahnlinien und 16 der 131 Buslinien in Kraft getreten. Nicht zum ersten Mal übrigens. Schon im November des Vorjahres wurde der Fahrplan ausgedünnt. Die Folgen: Kollaps auf einigen Linien mit Wartezeiten von bis zu 40 Minuten in der eisigen Kälte.