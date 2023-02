Streit um Carnica-Biene geht in die nächste Runde

Gesetzesänderung aktuell kein Thema

Im Land ist eine Gesetzesänderung aktuell kein Thema, zumal sie erst im Vorjahr einstimmig und auch mit Mehrheit der Imker abgelehnt wurde. Beim Landesverband stehe man geschlossen hinter der Carnica-Biene. Dazu verweist Präsidentin Elisabeth Thurner darauf, „dass es auch in der Steiermark, Wien und in Niederösterreich ähnliche Schutzbestimmungen gibt, die in Slowenien sogar im EU-Beitrittsvertrag festgehalten wurden“.