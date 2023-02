Jahrelanger Missbrauch an der Stieftochter (6)?

Der Horror für das kleine Mädchen soll im September 2018 seinen Anfang genommen haben. Tatort dürfte in allen Fällen die Wohnung der Familie im Bezirk Steyr-Land gewesen sein. Unbemerkt von der Mutter soll sich der Stiefvater an das damals erst sechs Jahre alte Kind herangemacht und sich erstmals sexuell an ihm vergangen haben. Das unmündige und völlig wehrlose Opfer dürfte in weiterer Folge noch jahrelang – bis zum 10. Lebensjahr – einem schrecklichen Missbrauch ausgesetzt gewesen sein. Das mutmaßliche Leiden für die Volksschülerin dürfte erst im Sommer 2022 ein vorläufiges Ende gefunden haben.