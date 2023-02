Mühlviertler Bäckerei mit Krapfen wie im Märchen

Wenn um zwei Uhr nachts noch alles friedlich schläft, werden in Reichenthal, etwa 40 Kilometer nördlich von Linz, in liebevoller Handarbeit die ersten Krapfen zubereitet. Hier in der 1500-Einwohner-Gemeinde werden nicht nur klassische Vanille- und Marillenkrapfen gebacken. Seit ein paar Jahren finden sich im Sortiment der Naturbäckerei Bräuer auch ein Froschkönig- oder ein Schneewittchenkrapfen. Insgesamt zehn verschiedene Krapfensorten wandern hier täglich über den Ladentisch. „Der Standort der Bäckerei ist zweitrangig, wenn man den Kunden etwas Außergewöhnliches bietet“, sagt Inhaberin Brigitta Bräuer. Und tatsächlich sind die süßen Dinger immer sehr schnell vergriffen.