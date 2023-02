Gouverneur von Donezk: Russische Offensive läuft

Am 21. Februar 2022 verkündete der russische Präsident Wladimir Putin die Anerkennung der Separatistengebiete Donezk und Luhansk, nur wenig später entsandte er Truppen in die Ostukraine. Bald ist das ein Jahr her - und Moskau möchte zum Jahrestag des Krieges mit Fronterfolgen prahlen können.