Mit dem „Krone“-Sport Newsletter gewinnen

In den nächsten Tagen stehen die Abfahrtsbewerbe der Damen und Herren am Plan. Österreichs Chancen in diesen Bewerben ruhen hierbei auf Vincent Kriechmayr und Conny Hütter. Ob unsere ÖSV-Athleten auch in Frankreich aufs Treppchen kommen, steht noch in den Sternen.