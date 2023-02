Boykottaufrufe zum Start von „Hogwarts Legacy“

„Hogwarts Legacy“ ist bei Weitem nicht das erste „Harry Potter“-Game, allerdings das erste größere seit gut einem Jahrzehnt. In dem Action-Rollenspiel schlüpfen Spielende in die Haut eines Schülers oder einer Schülerin an der Zauberschule Hogwarts. Im Charakter-Editor des Spiels kann man Stimme, Geschlecht und Aussehen unabhängig voneinander bestimmen, was mittlerweile oft Standard in Rollenspielen ist. Darüber hinaus spielt eine Transfrau eine größere Nebenrolle.