Putin hat den Kältekrieg wohl schon jetzt verloren

Angriffe verlieren langsam ihre Wirkung

Nach einer Schätzung von US-Analysten hat Russland zudem sein Arsenal an Langstreckenraketen inzwischen wohl weitestgehend aufgebraucht - es könne nur noch das verschossen werden, was unmittelbar zuvor fabriziert wurde, hieß es zuletzt aus den Staaten. Demnach sei künftig nur noch ein Großangriff pro Monat möglich. Diese verlieren aber ohnehin zunehmend an Effektivität, denn mit zunehmendem Verlauf des Krieges steigt auch die Quote der abgeschossenen Raketen und Drohnen durch die Ukraine weiter an.