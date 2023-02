Zukunft trotz Schuldenberg in Millionenhöhe

Der Konkursantrag ist eingereicht, das Verfahren aber noch nicht eröffnet - am Status quo rund um die Bau & Boden Immobiliengesellschaft m.b.H. änderte sich am Donnerstag nichts. Dafür gingen die Gläubigerschutzverbände wie der KSV 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband in die Offensive und berichteten, dass im Konkursantrag von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro die Rede ist. Damit wird sich die Firma aus Linz vorerst als die drittgrößte Insolvenz des Jahres in die Statistik einreihen.