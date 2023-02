„Über Nachtgastro hängt neues Damoklesschwert“

Auch die Gäste haben sich verändert: Ratzenberger: „Uns fehlt eine ganze Generation an Jugendlichen.“ Menschen, die während der Pandemie 16 wurden, haben nämlich mangels Weggehmöglichkeiten ein „alternatives Feiern“ gefunden, das nebenbei auch noch kostengünstiger ist. „Sie jetzt in Clubs zu bekommen, ist schwer“, so Ratzenberger.