Nintendo präsentiert neue Spielszenen aus „Zelda“

Der japanische Gaming-Traditionskonzern Nintendo hat in der Nacht auf Donnerstag bei einer großen „Direct“-Präsentation neue Spielszenen aus sienem kommenden Mammut-RPG „The Legend of Zelda: Tears of the Kindgom“ präsentiert. Aber auch zu zahlreichen anderen aktuellen Spieleprojekten gab es Neuigkeiten.