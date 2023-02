Holz und Schnee fürs Skifahren auf der Straße

Trampolin und Schaukel müssen mit den Skiern überwunden werden

In den vergangenen drei Wochen haben Zimmerer 150 Kubikmeter Holz zu Gerüsten und Stelzen zusammengebaut, dem Parcours ein Rückgrat gebaut. 10.000 Kubikmeter Schnee kamen drauf. „Das ist in Gastein nicht einfach, weil es so eng ist“, sagt Dirk Scheumann. Seine Firma baut weltweit Schanzen und Hindernisse. Er und Krainbuchner haben sich die Hindernisse ausgedacht. Darunter auch ein Trampolin und eine Schaukel - beide müssen mit Skiern überwunden werden.