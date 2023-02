Diese Spielstraße ist nichts für Kinder

Spaß steht im Vordergrund

Müllauers Debüt ist hingegen schon sechs Jahre her. Die Erinnerungen daran sind aber noch präsent. Schließlich stand der Pinzgauer damals schon als Dritter am Stockerl. Vor allem aber die Stimmung entlang der Strecke und im Ziel hat es dem 25-Jährigen nachhaltig angetan. „Es sind so viele Leute da.“ Heuer sollen es wieder an die 10.000 Fans werden. Was für den Pinzgauer im Vordergrund steht: „Ich will viel Spaß haben.“