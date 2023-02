Geld richtig investieren

Richtig sparen und investieren

Österreich ist ein Land der Sparer. Der Preisauftrieb veranlasst immer mehr Menschen, über eine Veranlagung nachzudenken. Bei Aktien und Investitionen sind Herr und Frau Österreicher noch etwas zurückhaltender. Der gute alte Bausparer oder auch Goldanlagen waren bis jetzt für viele beliebt. Laut Finanzexperte Oswald Salcher ist es oft besser Geld in den Kapitalmarkt zu investieren, zum Beispiel in Aktien, Investmentfonds oder in ETFs - „Exchange-Traded Fund“. Der Kapitalmarkt ist zwar Schwankungen ausgesetzt, langfristig werfen Investments in Aktien deutlich mehr ab als das Sparbuch, so Salcher.