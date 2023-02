Augenerkrankung zwingt 19-Jährigen zu Karriereende

„Auch wenn es hart ist, darf ich nicht zu negativ denken. Ich muss jetzt einen neuen Weg einschlagen“, so das Kraftpaket, das zuletzt in der Klasse bis 81 kg kämpfte und bis zu 13 Mal in der Woche trainierte. „Ich werde die Zeit nutzen und mich in anderen Bereichen weiterentwickeln. Zudem werde ich für die Medizin-Aufnahmeprüfung lernen!“