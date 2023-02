So viel spült das Parkpickerl in die Stadtkasse

ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer: „Die Zahlen der letzten Jahre zur Verwendung der Parkometerabgabe zeigen klar: Entgegen entsprechender Vorgaben fließt beispielsweise kein Cent in den Bau von Park-and-ride-Anlagen, in Garagen oder in die Überprüfung der grünen Welle. Das ist das Gegenteil einer konstruktiven Verkehrspolitik, die alle Verkehrsteilnehmer miteinbezieht.“ Mahrer fordert eine „Trendumkehr in Richtung einer echten Zweckwidmung“.