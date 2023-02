Die Bird Experience ist mit Messe zurück!

Vom Infozentrum ins Strandbad nach Illmitz

Neu wird allerdings der Austragungsort der Messe sein. Sie zieht vom Informationszentrum ins Strandbad nach Illmitz um. „Damit wollen wir auch neue Besucherschichten ansprechen“, erklärt Michaela Kroiss-Koinegg vom Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Nämlich jene, die vielleicht mit dem Rad unterwegs sind und die Nationalparkveranstaltung nicht suchen, aber so dennoch finden werden. Auch der See ist für die Optiker und deren Testgeräte praktisch, denn hier kreucht und fleucht doch meistens etwas, das man herzeigen kann. Das Exkursions-, Workshop und Vortragsprogramm beginnt übrigens bereits am 23. April, sozusagen als Finale kommt dann von 28. bis 30. April die Ausstellermesse dazu.