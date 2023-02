Neuer Notarzthubschrauber wird noch heuer abheben

Jetzt ist es fix: Nach dem - wie berichtet - Hin und Her um den Betreiber des neuen Notarzthubschraubers im Nordburgenland hat das Land dem ÖAMTC den Zuschlag erteilt. Der entsprechende Regierungsbeschluss sei gefasst, die Verträge sind unterschrieben, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Dienstag mit. Wenn alles nach Plan laufe, werde der neue Standort im Bezirk Neusiedl am See noch Ende des heurigen Jahres starten können. Laut Reinhard Kraxner, operativer Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, wird der neue Christophorus die Nummer 18 tragen - von Oberwart aus hebt ja bereits der Christophorus 16 ab.