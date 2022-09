„Mir ist egal, welche Farbe der Hubschrauber hat!“

Seit drei Monaten beschäftigt die künftige Versorgung mit Notarzthubschraubern die Landespolitik. Geplant ist neben dem Standort in Oberwart, auch ein neuer im Bezirk Neusiedl am See. Wie berichtet, hatte zunächst die Flugrettung Martin GmbH des Salzburger Unternehmers Roy Knaus den Zuschlag erhalten. Das Landesverwaltungsgericht hob danach die Vergabe wegen eines Formalfehlers auf. Daraufhin kündigte das Land an, die Flugrettung neu auszuschreiben.