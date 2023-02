Bein eines 72-Jährigen zwischen Autos eingeklemmt

Eingeklemmtes Bein

Gegen 10.45 Uhr kam es in Feldkirchen zu dem Zwischenfall: Um ihr Fahrzeug zu einer anderen Zapfsäule zu stellen, legte die 49-Jährige den Rückwärtsgang ein und fuhr los. „Vermutlich, ohne in den Rückspiegel zu sehen“, so die Polizei. Dabei übersah sie einen auf der rechten Seite geparkten PKW, aus dem in diesem Moment ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen aussteigen wollte. „Durch das Reversieren der 49-Jährigen wurde das Bein des 72-jährigen Mannes zwischen der Fahrzeugtüre und der Fahrerkabine eingeklemmt.“, schildern die Beamten die Situation. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.