„Alles hat gewackelt“: Profi-Kicker spürten Beben

„Ich wurde munter, weil im Zimmer etwas geklopft hat. Ich wusste nicht, was es war und weckte Lukas Rath. Ehe ich merkte, dass alles wackelte“, erzählt BW-Linz-Ersatztorhüter Felix Gschossmann die Sekunden Montag am frühen Morgen, in denen in der Türkei die Erde zu zittern begann. Was auch die Zweitliga-Profis im Camp im 600 km vom Epizentrum des Bebens entfernten Belek spürten.