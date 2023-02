Jetzt sind wieder die Faschingsnarren los!

In Oberpullendorf marschieren die Narren bereits um 11.30 Uhr los und stärken sich mit Krapfen, Tee und Punsch. In Güssing startet das närrische Treiben schon am Rosenmontag mit dem legendären Fetzenball der ÖVP-Frauen im Kulturzentrum. Am Faschingsdienstag werden dann nach dem Umzug (Start: 14 Uhr) die besten Fuß- und Wagengruppen prämiert.