„Gefahr in Verzug“: Pflegepersonal will streiken

„Fühlen uns nicht wertgeschätzt“

Sogar Kollegen und Kolleginnen, die 30 Jahre und mehr dabei sind, schmeißen den Hut, Ärzte gehen teils in Scharen (wie zuletzt an der Orthopädie in Bruck) ab - die Ursachen sind komplex: „Plötzlich gibt es nur eine Schwester im Nachtdienst statt wie bisher zwei - und das für die Betreuung von bis zu 35 Patienten auf einzelnen Stationen! Journaldienstzeiten werden trotz Weisung vom Ministerium nicht in vollem Umfang als Arbeitszeiten gewertet und angerechnet, mehrmalige Bitten um ein Gespräch mit dem Management bleiben ungehört - wir fühlen uns einfach nicht wertgeschätzt“, resümieren die Betroffenen. Dass man im Bundesländervergleich in der Steiermark mittlerweile am schlechtesten verdient, wäre da nur „Nebensache“.