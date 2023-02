Richter verurteilt Kriminellen zu Vollzeit-Job

Alle anderen waren schuld, dass er die knapp 7000 Euro hohe Rechnung für die Rücken-Operation nicht bezahlen konnte: Dieses Gefühl weckte der Angeklagte (38) mit seinen Ausführungen beim Prozess am Montag im Salzburger Landesgericht. Dem Strafantrag wegen schweren Betrugs nach hat sich der verschuldete und einschlägig vorbestrafte Tennengauer im Juni 2022 an der Wirbelsäule operieren lassen - in der Privatklinik in Bad Vigaun. Gezahlt hat er bis heute keinen Cent. „Es hat mich finanziell hin und her geschleudert“, meinte der Familienvater und sprach von einem künftigen Arbeitgeber, der die Übernahme der OP-Kosten zugesichert haben soll. Aus dem Job wurde danach nichts. Der Angeklagte selbst habe die Klinik aber auch nicht um eine Lösung gebeten, vielmehr ging er auf Tauchstation: „Ja, es ist eine Vogel-Strauß-Taktik passiert.“