Für 50-Stunden-Job nur 420 Euro Lohn gezahlt

Zudem sollen sie gefälschte, tschechische Reisepässe für die Arbeiter bereitgehalten haben. Durch die Finanzpolizei kam der Fall auf. Doch beim Prozess am Dienstag bestritt das Ehepaar die Vorwürfe. Der Nageldesigner bezeichnete die Opfer-Aussagen als „Lügengeschichte“. Die fünf Arbeiter hätten nur 12 Stunden pro Woche gearbeitet. Er erzählte, dass er den Arbeitern die Pässe vor Dienstbeginn abgenommen und erst nach Ende des Arbeitstages wieder ausgehändigt habe. „Ich wusste nicht, dass das in Österreich verboten ist.“ Dass es Fälschungen waren, will er auch nicht gewusst haben. Prozess vertagt.